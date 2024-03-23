На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА

В Полтавской области в ночь на 23 марта Силы обороны сбили девять вражеских БпЛА. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил начальник ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Ночью защитники уничтожили девять вражеских БпЛА в пределах Полтавской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших - написал Пронин в соцсетях.

По его словам, в результате атаки вражеских дронов разрушений инфраструктуры тоже нет.

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