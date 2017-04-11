В Полтавской области зафиксирована очередная вспышка АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 5 апреля в с. Пустовойтово Глобинского района Полтавской области зафиксирована очередная вспышка АЧС. В тот же день там установлен карантин. Об этом сообщил заместитель председателя Полтавской ОГА Роман Товстий на своей странице в Facebook, передает УНН.
Р.Товстий отметил, что из частного хозяйства изъяли две свиньи, которые были эвтанованы, и немедленно сожжены. В селе оснащены карантинные ветеринарно-полицейские посты.
"В зоне защиты работники Госпродпотребслужбы обошли 660 дворов, а в зоне надзора ̶ 462. Во время обходов служащие учли 312 свиней, они все здоровы", - отметил он.
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Также, заместитель председателя Полтавской ОГА добавил, что с жителями проблемной зоны провели разъяснительные беседы.
Сейчас мероприятия по локализации и недопущению распространения заболевания продолжаются.
Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.
В Верховной Раде Украины по этому поводу уже обратились к Кабинету Минстров Украины и Президенту.
А по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.