На Полтавщині зафіксовано черговий спалах АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 5 квітня у с. Пустовойтово Глобинського району Полтавської області зафіксований черговий спалах АЧС. Того ж дня там встановлено карантин. Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Р.Товстий зазначив, що з приватного господарства вилучили дві свині, які були евтановані, та негайно спалені. У селі облаштовані карантинні ветеринарно-поліцейські пости.
“У зоні захисту працівники Держпродспоживслужби обійшли 660 дворів, а у зоні нагляду ̶ 462. Під час обходів службовці облікували 312 свиней, вони всі здорові”, – зазначив він.
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Також, заступник голови Полтавської ОДА додав, що із жителями проблемної зони провели роз’яснювальні бесіди.
Наразі, заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження захворювання продовжуються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.
У Верховній Раді України з цього приводу вже звернулися до Кабінету Міністрів України та Президента.
А за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.