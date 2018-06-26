В Полтавской области во время матча произошел масштабный взрыв петард

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Во время любительского матча футбольных клубов “Олимпия” — “Колос” на стадионе “Олимпия” в селе Савинцы Миргородского района Полтавской области произошел инцидент из-за масштабного взрыва петард. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции, передает УНН.

“К концу проведения первого матча неизвестные начали осуществлять взрыв петард, матч арбитром был приостановлен”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный факт полиция Миргородского отдела, которая охраняла общественный порядок, отреагировала мгновенно.

Присутствующие болельщики обеих команд отреагировали адекватно и успокоились.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что несмотря на инцидент, матч все равно состоялся. Кроме того, других нарушений общественного порядка допущено не было.

Сведения о данном событии в Миргородском отделе полиции были внесены в Единый реестр заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полиция проводит проверку по установлению лиц, причастных к данному событию.

Напомним, 19 июня во время беспорядков у здания Кабмина задержали мужчину в маске и с автоматом. Как выяснилось, задержанным с оружием возле Кабмина оказался ученик девятого класса.

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