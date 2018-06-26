На Полтавщині під час матчу стався масштабний зрив петард

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Під час любительського матчу футбольних клубів “Олімпія” — “Колос” на стадіоні “Олімпія” у селі Савинці Миргородського району Полтавської області стався інцидент через масштабний зрив петард. Про це повідомила прес-служба обласної Нацполіції, передає УНН.

“Під кінець проведення першого матчу невідомі почали здійснювати зрив петард, матч арбітром був призупинений”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на даний факт поліція Миргородського відділу, що стояла на сторожі публічного порядку, відреагувала миттєво.

Присутні вболівальники обох команд відреагували адекватно та заспокоїлись.

У прес-службі Нацполіції зазначили, що попри інцидент, матч все одно відбувся. Крім того, інших порушень публічного порядку допущено не було.

Відомості про дану подію в Миргородському відділі поліції внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліція проводить перевірку по встановленню осіб, причетних до даної події.

Нагадаємо, 19 червня під час заворушень під будівлею Кабміну затримали чоловіка в масці і з автоматом. Як з’ясувалося, затриманим зі зброєю біля Кабміну виявився учень дев’ятого класу.

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