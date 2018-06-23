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В Полтавской области до смерти избили 17-летнего парня

В Полтавской области до смерти избили 17-летнего парня

Киев  •  УНН

 • 11798 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Полиция Лубенского района расследует факт смерти 17-летнего юноши, который попал в больницу с тяжелыми повреждениями, а впоследствии умер в реанимации. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"16 июня юноша отдыхал в местном парке культуры и отдыха, где на почве внезапно возникших недружеских отношений ему нанес телесные повреждения 15-летний житель Лубенского района. В больницу пострадавший был доставлен с диагнозом ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени", - говорится в сообщении.

Вчера, 22 июня, парень умер в реанимации.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины. Сейчас полицейскими переквалифицировано статью на ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.

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