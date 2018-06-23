На Полтавщині до смерті побили 17-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Поліція Лубенського району розслідує факт смерті 17-річного юнака, який потрапив до лікарні з тяжкими ушкодженнями, а згодом помер у реанімації. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"16 червня юнак відпочивав у місцевому парку культури та відпочинку, де на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин йому завдав тілесних ушкоджень 15-річний житель Лубенського району. У лікарню потерпілий був доставлений з діагнозом ЗЧМТ, забій головного мозку тяжкого ступеню", – йдеться в повідомленні.
Вчора, 22 червня, хлопець помер у реанімації.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України. Наразі поліцейськими перекваліфіковано статтю на ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.
Нагадаємо, поліція затримала двох із трьох молодих людей, які по-звірячому побили покупця супермаркету на столичній Лук'янівці.