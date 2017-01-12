На Полтавщине 37 автомобилей высвобождено из снежных заносов в течение суток
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 12 января. УНН. В течение 10 января подразделениями ГСЧС оказана помощь 34 грузовым и 3 легковым автомобилям, в которых находился 51 человек. Об этом УНН-Центр сообщили в Полтавской ОГА.
Так в Полтавской области, 10 января в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Полтава-Александрия возле села Подгоровка Козельщинского района, в результате сложных погодных условий, съехали в кювет 3 автомобиля (2 грузовых и 1 легковой) и не могут самостоятельно продолжить движение.
К месту происшествия было направлено отделение 7-го Государственного пожарно-спасательного поста. Спасатели с помощью лебедки отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги. Для оказания помощи привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Всего с начала зимнего периода высвобождено 13 автомобилей службы ЭМП, 7 автобусов, 586 грузовых и 93 легковых автомобиля, в которых находилось 929 человек.