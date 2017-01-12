На Полтавщині 37 автомобілів вивільнено зі снігових заметів протягом доби
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 12 січня. УНН. Протягом 10 січня підрозділами ДСНС надано допомогу 34 вантажним та 3 легковим автомобілям, в яких перебувала 51 особа. Про це УНН-Центр повідомили у Полтавській ОДА.
Так у Полтавській області, 10 січня об 11:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Полтава-Олександрія поблизу села Підгорівка Козельщинського району, внаслідок складних погодних умов, з’їхали в кювет 3 автомобілі (2 вантажних та 1 легковий) та не можуть самостійно продовжити рух.
До місця події було направлено відділення 7-го Державного пожежно-рятувального посту. Рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували автомобілі на безпечну ділянку дороги. Для надання допомоги залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 13 автомобілів служби ЕМД, 7 автобусів, 586 вантажних та 93 легкових автомобіля, в яких перебувало 929 осіб.