На польско-украинской границе задержали нелегалов

Как сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле Эльжбета Пикор, молодежи вьетнамцы были задержаны в результате действий работников Пограничной службы в связи со следами нелегального пересечения границы, остались на пограничном поясе.

Возраст нелегальных иммигрантов - 17,18 и 24 года. Они переданы украинским пограничным службам. Майор Эльжбета Пикор добавила, что с начала этого года задержано более 90 иммигрантов, которые пытались незаконно попасть на территорию ЕС.



Как сообщал УНН, во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали группу незаконных мигрантов из Ирака, которые планировали пересечь границу с Польшей.