На польсько-українському кордоні затримали нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Трьох молодих громадян В'єтнаму, які незаконно перетнули польсько-український кордон, затримали прикордонники в Бескидах. Метою іноземців була Варшава. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Як повідомила прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі Ельжбєта Пікор, молоді в'єтнамці були затримані внаслідок дій працівників Прикордонної служби у зв'язку зі слідами нелегального перетину кордону, що залишилися на прикордонному поясі.
Вік нелегальних іммігрантів – 17,18 та 24 роки. Їх передано українським прикордонним службам. Майор Ельжбєта Пікор додала, що з початку цього року затримано понад 90 іммігрантів, які намагалися незаконно потрапити на територію ЄС.
Як повідомляв УНН, у Львівській області співробітники Держприкордонслужби затримали групу незаконних мігрантів з Іраку, які планували перетнути кордон з Польщею.