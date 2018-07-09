На польсько-українському кордоні затримали нелегалів

Як повідомила прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі Ельжбєта Пікор, молоді в'єтнамці були затримані внаслідок дій працівників Прикордонної служби у зв'язку зі слідами нелегального перетину кордону, що залишилися на прикордонному поясі.

Вік нелегальних іммігрантів – 17,18 та 24 роки. Їх передано українським прикордонним службам. Майор Ельжбєта Пікор додала, що з початку цього року затримано понад 90 іммігрантів, які намагалися незаконно потрапити на територію ЄС.



Як повідомляв УНН, у Львівській області співробітники Держприкордонслужби затримали групу незаконних мігрантів з Іраку, які планували перетнути кордон з Польщею.