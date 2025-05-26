На Покровском направлении - более трети боев за сутки: карта от Генштаба

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов
25 мая, 15:04 • 17025 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 26545 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

24 мая, 16:10 • 177445 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 08:00 • 276766 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 322832 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 189311 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 117272 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 110826 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 75330 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 57794 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.2м/с
90%
746мм
Популярные новости

"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

25 мая, 21:37 • 23109 просмотра

"Не понимаю, что с ним, черт возьми, случилось": Трамп недоволен действиями Путина в Украине

25 мая, 22:41 • 35280 просмотра

Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist

25 мая, 23:39 • 23274 просмотра

медведев опубликовал карту с угрозой, что почти вся Украина может стать "буферной зоной"

00:32 • 23102 просмотра

ISW: Единственный шанс россии на победу в войне – прекращение западной помощи Украине

01:38 • 17505 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 276771 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 322836 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 292224 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 384077 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 463100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Игорь Клименко

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Кит Келлогг

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Киевская область

Николаев

Сумская область

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 114178 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 177446 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 60600 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 57441 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 61689 просмотра
Актуальное

Бильд

Вашингтон Пост

Телеграмма

Facebook

F-16 Fighting Falcon

На Покровском направлении - более трети боев за сутки: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 642 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 180 боев, треть из них – на Покровском направлении. Враг также был активным на Новопавловском и Лиманском направлениях, нанося ракетные и авиационные удары.

На Покровском направлении - более трети боев за сутки: карта от Генштаба

Более трети из 180 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активен на Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 26 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 25 мая, пишет УНН.

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 112 авиационных ударов, применив 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3005 дронов-камикадзе и осуществили 4961 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспаского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверово, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Горехово и в сторону Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло три тщетные попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага26.05.25, 08:03 • 896 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$64.42
Bitcoin
$109,542.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,377.31
Ethereum
$2,562.81