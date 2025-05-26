На Покровском направлении - более трети боев за сутки: карта от Генштаба

Более трети из 180 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активен на Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 26 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 25 мая, пишет УНН.

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 112 авиационных ударов, применив 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3005 дронов-камикадзе и осуществили 4961 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспаского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверово, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Горехово и в сторону Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло три тщетные попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага