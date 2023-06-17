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На предприятии в Кременчуге произошел выброс аммиака: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1428196 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Утром на предприятии "Кременчугский мясокомбинат" произошла авария с выбросом аммиака. Как сообщили в городском совете, двух работников госпитализировали, передает УНН.

На предприятии в Кременчуге произошел выброс аммиака: есть пострадавшие

Цитата

"В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным городского совета, аварийная бригада  успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Представители различных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, поэтому аммиак в воздухе не обнаружен.

"Авария имела объектный уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы для жизни и здоровья населения", - резюмировали в городском совете.

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