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На підприємстві у Кременчуці стався викид аміаку: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Вранці на підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат" сталась аварія з викидом аміаку. Як повідомили у міській раді, двох працівників госпіталізували, передає УНН.

На підприємстві у Кременчуці стався викид аміаку: є постраждалі

Цитата

"У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними міської ради, аварійна бригада  успішно припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Представники різних служб здійснили забір проб повітря навколо місця аварії, тож аміак у повітрі не виявлений.

"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - резюмували у міській раді.

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