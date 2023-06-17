На підприємстві у Кременчуці стався викид аміаку: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Вранці на підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат" сталась аварія з викидом аміаку. Як повідомили у міській раді, двох працівників госпіталізували, передає УНН.
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"У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними міської ради, аварійна бригада успішно припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Представники різних служб здійснили забір проб повітря навколо місця аварії, тож аміак у повітрі не виявлений.
"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - резюмували у міській раді.
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