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На островах Теркс и Кайкос акула откусила ногу американской туристке

На островах Теркс и Кайкос акула откусила ногу американской туристке

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Американская туристка потеряла ногу после укуса акулы во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Об этом УНН пишет ссылаясь на Fox News.

Детали

22-летняя женщина из Коннектикута и ее подруга занимались сноркелингом в водах комплексного курорта Blue Haven на острове Провиденсиалес в среду, когда на них напали, говорится в заявлении Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, опубликованном в Instagram.

"По предварительным данным, около 15:07 сегодня (среда, 24 мая) сотрудник курорта, расположенного недалеко от пристани для яхт Leeward в Провиденсиалесе, позвонил в диспетчерскую полиции с просьбой о помощи скорой помощи", - говорится в заявлении. "Сотрудник отметил, что пострадавшей женщине откусила ногу акула".

На место прибыли Королевская полиция островов Теркс и Кайкос и скорая помощь.

По состоянию на ночь в среду женщина, имя которой не разглашается, находилась в тяжелом состоянии в медицинском центре Чешир-Холл на острове.

Сообщается, что нападение в карибской стране произошло через несколько дней после того, как девочка из Пенсильвании, которая впервые занималась серфингом в Южном Нью-Джерси на выходных, получила травмы, которые, по словам властей, соответствуют травмам от нападения акулы. Среди травм были рваные раны стопы и голени, на которые наложили шесть швов.

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