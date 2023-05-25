На островах Теркс та Кайкос акула відкусила ногу американській туристці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Американська туристка втратила ногу після укусу акули під час відпочинку на островах Теркс та Кайкос. Про це УНН пише посилаючись на Fox News.
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22-річна жінка з Коннектикуту та її подруга займалися сноркелінгом у водах комплексного курорту Blue Haven на острові Провіденсіалес у середу, коли на них напали, йдеться у заяві Королівської поліції островів Теркс та Кайкос, опублікованій в Instagram.
"За попередніми даними, близько 15:07 сьогодні (середа, 24 травня) співробітник курорту, розташованого неподалік пристані для яхт Leeward у Провіденсіалесі, зателефонував до диспетчерської поліції з проханням про допомогу швидкої допомоги", - йдеться у заяві. "Співробітник зазначив, що постраждалій жінці відкусила ногу акула".
На місце прибули Королівська поліція островів Теркс та Кайкос та швидка допомога.
Станом на ніч у середу жінка, ім'я якої не розголошується, перебувала у тяжкому стані у медичному центрі Чешир-Холл на острові.
Повідомляється, що напад у карибській країні стався через кілька днів після того, як дівчинка із Пенсільванії, яка вперше займалась серфінгом у Південному Нью-Джерсі на вихідних, отримала травми, які, за словами влади, відповідають травмам від нападу акули. Серед травм були рвані рани стопи та гомілки, на які наклали шість швів.