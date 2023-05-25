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На островах Теркс та Кайкос акула відкусила ногу американській туристці

На островах Теркс та Кайкос акула відкусила ногу американській туристці

Київ • УНН

 • 646326 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Американська туристка втратила ногу після укусу акули під час відпочинку на островах Теркс та Кайкос. Про це УНН пише посилаючись на Fox News.

Деталі

22-річна жінка з Коннектикуту та її подруга займалися сноркелінгом у водах комплексного курорту Blue Haven на острові Провіденсіалес у середу, коли на них напали, йдеться у заяві Королівської поліції островів Теркс та Кайкос, опублікованій в Instagram.

"За попередніми даними, близько 15:07 сьогодні (середа, 24 травня) співробітник курорту, розташованого неподалік пристані для яхт Leeward у Провіденсіалесі, зателефонував до диспетчерської поліції з проханням про допомогу швидкої допомоги", - йдеться у заяві. "Співробітник зазначив, що постраждалій жінці відкусила ногу акула".

На місце прибули Королівська поліція островів Теркс та Кайкос та швидка допомога.

Станом на ніч у середу жінка, ім'я якої не розголошується, перебувала у тяжкому стані у медичному центрі Чешир-Холл на острові.

Повідомляється, що напад у карибській країні стався через кілька днів після того, як дівчинка із Пенсільванії, яка вперше займалась серфінгом у Південному Нью-Джерсі на вихідних, отримала травми, які, за словами влади, відповідають травмам від нападу акули. Серед травм були рвані рани стопи та гомілки, на які наклали шість швів.

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