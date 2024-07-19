На оккупированном юге россияне расселяют военных в базах отдыха рядом с туристами - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированном юге Украины россияне используют пансионаты и санатории для размещения военных. Центр национального сопротивления призывает игнорировать отдых на захваченных территориях из-за опасности для туристов.
На оккупированном севере Украины россияне все чаще используют пансионаты и санатории для размещения там военных. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В ЦНС объясняют это тем, что россияне фактически уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях.
Зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке. Такие действия подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты
В Центре добавляют, что войска рф всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма.
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В связи с этим Сопротивление призывает игнорировать отдых на захваченных территориях.
Напомним
В Центре национального сопротивления заявили, что на захваченных территориях агрессор угрожает депортацией, если люди не получат российские паспорта.