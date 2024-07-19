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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированном юге россияне расселяют военных в базах отдыха рядом с туристами - ЦНС

На оккупированном юге россияне расселяют военных в базах отдыха рядом с туристами - ЦНС

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 12:50  •  8196 просмотра

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На оккупированном юге Украины россияне используют пансионаты и санатории для размещения военных. Центр национального сопротивления призывает игнорировать отдых на захваченных территориях из-за опасности для туристов.

На оккупированном севере Украины россияне все чаще используют пансионаты и санатории для размещения там военных. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали 

В ЦНС объясняют это тем, что россияне фактически уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях.

Зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке. Такие действия подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты

- заявили в Сопротивлении. 

В Центре добавляют, что войска рф всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма.

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В связи с этим Сопротивление призывает игнорировать отдых на захваченных территориях.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на захваченных территориях агрессор угрожает депортацией, если люди не получат российские паспорта.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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