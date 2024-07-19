На оккупированном юге россияне расселяют военных в базах отдыха рядом с туристами - ЦНС

На оккупированном севере Украины россияне все чаще используют пансионаты и санатории для размещения там военных. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В ЦНС объясняют это тем, что россияне фактически уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях.

Зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке. Такие действия подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты - заявили в Сопротивлении.

В Центре добавляют, что войска рф всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма.

На Херсонщине оккупанты на законодательном уровне закрепят обязательную пропаганду среди детей - Центр сопротивления

В связи с этим Сопротивление призывает игнорировать отдых на захваченных территориях.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что на захваченных территориях агрессор угрожает депортацией, если люди не получат российские паспорта.