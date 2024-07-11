На ВОТ Херсонщины на законодательном уровне российские захватчики закрепят обязательную пропаганду среди детей. Местная оккупационная администрация подготовила законопроект "о патриотическом воспитании". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне особое внимание уделяют уничтожению самоидентичности местного населения на временно оккупированных территориях.

Отрицая существование украинской нации на левом берегу Херсонщины оккупанты подготовили законопроект "о патриотическом воспитании". Он предусматривает обязательное участие школьников всех уровней в кремлевских движениях вроде комсомола.

Таким образом, используя инструмент массовости и материального преимущества участия в таких движениях, враг планирует нарастить промывание мозгов украинских детей с целью подготовки их в качестве янычар к следующим войнам империи, - говорится в сообщении.

В Сопротивлении отмечают, что авторы законопроекта не скрывают, что он будет построен на нацистских идеях превосходства русской нации и антизападной риторике, то есть будет воспитывать у детей ненависть к другим. Конечно, что особое внимание в нем к милитаризму подростков.

Ответственными за его разработку являются местная оккупационная администрация и молодежные активисты из рф - участники так называемой "правовой мастерской России", будущая партийная номенклатура.

россия уничтожает спорт на оккупированных территориях Украины - Центр национального сопротивления