На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  170807 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  171804 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  171127 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  150253 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108860 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127198 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118749 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120476 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112584 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101440 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Публикации

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5 апреля 2024, 10:51  •  211325 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  301902 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  372778 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  373098 просмотра

На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса

На временно оккупированной части Запорожской области углубляется гуманитарный кризис в социальной и экономической сферах из-за постоянного роста безработицы, высоких цен на потребительские товары, задержек с выплатой заработной платы, неработающих в полном объеме детских садов.

Война •   •  9771 просмотра
На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса

Над Черным морем уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника

Два российских разведывательных беспилотника Supercam и Orlan-10 были уничтожены военнослужащими Одесской зенитно-ракетной бригады над Черным морем 7 апреля 2024 года.

Война •   •  10259 просмотра
Над Черным морем уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника

Враг продолжает террор Одесской области: ночью атаковал баллистикой, утром - дронами

Ночью враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами, а утром - беспилотниками, в результате чего один человек получил ранения, а объектом атаки стала портовая инфраструктура, в то время как противовоздушная оборона сбила разведывательные беспилотники над морем.

Война •   •  10711 просмотра
Враг продолжает террор Одесской области: ночью атаковал баллистикой, утром - дронами

Пятеро гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Харькова: прокуратура показала последствия

Пятеро гражданских лиц получили ранения и несколько домов были повреждены в результате российского обстрела жилого района в Харькове.

Война •   •  12217 просмотра
Пятеро гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Харькова: прокуратура показала последствия

Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

Президент Зеленский призвал послов United24 сделать совместные публичные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса США и американцев к потребности Украины в постоянной поддержке в защите от российской агрессии.

политика •   •  14693 просмотра
Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, требуя от них получения виз для въезда в Турцию с 20 апреля.

Новости Мира •   •  12761 просмотра
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.

Криминал и ЧП •   •  14541 просмотра
Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.

Новости Мира •   •  14659 просмотра
Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил в интервью, что немецкие ракеты большой дальности Taurus облегчат украинцам задачи по поражению важных объектов и командных центров.

Война •   •  20430 просмотра
Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

Три человека получили ранения после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе, Херсонская область.

Война •   •  18788 просмотра
Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех