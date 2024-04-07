На оккупированной территории Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса

На временно оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Центр национального сопротивления.

На оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах. Среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения - постоянный рост безработицы, высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса, а также фиксируются задержки заработных плат для работников местных "предприятий" и т.д - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать до двух месяцев.

По имеющейся информации, стремительный рост цен на товары обусловлен пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, которое значительно превышает местные нормы - информирует ЦНС.

Дополнение

На оккупированных территориях до сих пор полноценно не работают детские сады: из-за увольнения персонала, нежелания местных властей сотрудничать и оттока населения детские сады на временно оккупированных территориях не функционируют в полном объеме или используются врагом для размещения личного состава.

Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"