На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

На временно оккупированных территориях враг использует "выборы" чтобы обновить данные для своих фейковых военкоматов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на участках Мариуполя замечены работники военкомата которые требуют у мужчин обновить данные в военкоматах, или вообще предоставить данные впервые при условии отсутствия таковых.

В центре сопротивления отмечают, что это свидетельствует об очередном этапе реализации планов москвы по мобилизации жителей ВОТ на войну против их Родины, что является очередным нарушением международного права.

Империя всегда воюет чужими руками и несет исключительно смерть для порабощенных народов, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, россияне сгоняют более 100 000 мигрантов из Центральной Азии голосовать на фиктивных выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы завысить явку избирателей.