На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  82340 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  100510 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  106488 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  102829 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  125146 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119245 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128311 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141221 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128245 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127344 просмотра

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На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

На оккупированных территориях во время фейковых "выборов" россияне проверяют воинский учет мужчин и требуют от них обновить данные или предоставить их впервые", с целью мобилизовать жителей на войну против Украины.

Война •   •  21074 просмотра
На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.

политика •   •  21221 просмотра
Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.

политика •   •  20861 просмотра
Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война •   •  14720 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Российские войска осуществили баллистическую ракетную атаку на Одессу с территории оккупированного Крыма, в результате которой 14 человек погибли и 46 получили ранения, был разрушен рекреационный объект, повреждены жилые дома, СТО, газопровод и автомобили экстренных служб.

Война •   •  17660 просмотра
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.

политика •   •  17986 просмотра
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.

Общество •   •  19081 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Доходы россии от морского экспорта нефти выросли на 12% в феврале, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен на российскую нефть, а не из-за увеличения экспорта.

Экономика •   •  17791 просмотра
Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

Швеция передаст Украине гидроциклы для береговой охраны. Они могут быть переданы немедленно.

Война •   •  17659 просмотра
Украина получит от Швеции гидроциклы береговой охраны от Швеции

ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

До конца 2025 года Европейский Союз планирует сравняться с россией в производстве крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм.

Война •   •  17030 просмотра
ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ