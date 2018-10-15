В Одесской области обнаружен еще один очаг "сибирской язвы"

Очередная вспышка была зафиксирована 13 октября в селе Николаевка-Новороссийская. Больной "сибирской язвой" оказалась корова.



На место прибыли специалисты Госпродпотребслужбы, которые подтвердили факт наличия опасной болезни у животного. В связи с данным инцидентом в селе введен карантин до 28 октября.



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Как сообщал УНН, 2 октября в Одесской области госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом "сибирская язва". Впоследствии в Минздраве подтвердили один случай "сибирской язвы". Очаг заболевания локализован.