В Одесской области обнаружен еще один очаг "сибирской язвы"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 октября. УНН. В Саратском районе Одесской области обнаружен еще один очаг возникновения "сибирской язвы". Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГСЧС.
Очередная вспышка была зафиксирована 13 октября в селе Николаевка-Новороссийская. Больной "сибирской язвой" оказалась корова.
На место прибыли специалисты Госпродпотребслужбы, которые подтвердили факт наличия опасной болезни у животного. В связи с данным инцидентом в селе введен карантин до 28 октября.
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Как сообщал УНН, 2 октября в Одесской области госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом "сибирская язва". Впоследствии в Минздраве подтвердили один случай "сибирской язвы". Очаг заболевания локализован.