На Одещині виявлено ще один осередок "сибірської виразки"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Саратському районі Одеської області виявлено ще один осередок спалаху "сибірської язви". Про це кореспонденту УНН повідомили в ДСНС.
Черговий спалах було зафіксовано 13 жовтня у с. Миколаївка - Новоросійська. Хворою на "сибірську виразку" виявилася корова.
На місце прибули спеціалісти Держпродспоживслужби, які підтвердили факт наявності небезпечної хвороби у тварини. У зв’язку із даним інцидентом у селі введено карантин до 28 жовтня.
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Як повідомляв УНН, 2 жовтня в Одеській області госпіталізували п’ятьох осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Згодом у МОЗ підтвердили один випадок "сибірки". Вогнище захворювання локалізували.