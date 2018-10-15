На Одещині виявлено ще один осередок "сибірської виразки"

Черговий спалах було зафіксовано 13 жовтня у с. Миколаївка - Новоросійська. Хворою на "сибірську виразку" виявилася корова.



На місце прибули спеціалісти Держпродспоживслужби, які підтвердили факт наявності небезпечної хвороби у тварини. У зв’язку із даним інцидентом у селі введено карантин до 28 жовтня.



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Як повідомляв УНН, 2 жовтня в Одеській області госпіталізували п’ятьох осіб з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Згодом у МОЗ підтвердили один випадок "сибірки". Вогнище захворювання локалізували.