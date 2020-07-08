В Одесской области скачок заболеваемости COVID-19: отдыхающим напомнили об ограничениях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Специалисты Одесского областного лабораторного центра за последние несколько дней фиксируют значительный скачок заболеваемости в регионе. За прошедшие сутки было зафиксировано 65 новых случаев в области. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в городе Одесса (13), Белгород-Днестровском районе (17), Болградском районе (6), городе Измаил (4), Арцизском (6) и Ивановском (5) районах. Общее количество подтвержденных случаев составляет 1984, "активных" - 50%", - написал Куцый.
Он призвал всех жителей Одесской области избегать мест большого скопления людей, носить маски.
Глава ОГА отметил необходимость в период отпусков и отдыха на морском побережье оставаться ответственными и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:55 8 июля зафиксировано уже более 50 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь продемонстрировало рост - более 800.