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19 березня, 18:42 • 104763 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151724 перегляди

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19 березня, 14:10 • 125781 перегляди

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19 березня, 10:24 • 139895 перегляди

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На Одещині стрибок захворюваності на COVID-19: відпочивальникам нагадали про обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. В Одеській області за останні дні фіксують значний стрибок захворюваності на COVID-19. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“Спеціалісти Одеського обласного лабораторного центру за останні декілька днів фіксують значний стрибок захворюваності у регіоні. За минулу добу було зафіксовано 65 нових випадків в області. Переважну більшість випадків зафіксовано у місті Одеса (13), Білгород-Дністровському районі (17), Болградському районі (6), місті Ізмаїл (4), Арцизькому (6) та Іванівському (5) районах. Загальна кількість підтверджених випадків становить 1984, "активних“ — 50%”, — написав Куций.

Він закликав всіх жителів Одещини уникати місць великого скупчення людей, носити маски.

Очільник ОДА наголосив на необхідності у період відпусток та відпочинку на морському узбережжі залишатися відповідальними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:55 8 липня зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову продемонструвала ріст — понад 800.

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