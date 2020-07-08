На Одещині стрибок захворюваності на COVID-19: відпочивальникам нагадали про обмеження

“Спеціалісти Одеського обласного лабораторного центру за останні декілька днів фіксують значний стрибок захворюваності у регіоні. За минулу добу було зафіксовано 65 нових випадків в області. Переважну більшість випадків зафіксовано у місті Одеса (13), Білгород-Дністровському районі (17), Болградському районі (6), місті Ізмаїл (4), Арцизькому (6) та Іванівському (5) районах. Загальна кількість підтверджених випадків становить 1984, "активних“ — 50%”, — написав Куций.

Він закликав всіх жителів Одещини уникати місць великого скупчення людей, носити маски.

Очільник ОДА наголосив на необхідності у період відпусток та відпочинку на морському узбережжі залишатися відповідальними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:55 8 липня зафіксовано вже понад 50 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову продемонструвала ріст — понад 800.