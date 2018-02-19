В Одесской области председатель сельсовета попался на взятке в 20 тыс. долларов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя сельсовета одного из районов Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областном управлении СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что председатель и работник сельсовета требовали от местного предпринимателя двадцать тысяч долларов США. В эту сумму злоумышленники оценили легализации прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал собственный бизнес.
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"Сотрудники СБ Украины задержали должностных лиц при получении всей суммы взятки на выезде из районного центру. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Во время досудебного следствия устанавливаются другие возможные факты противоправной деятельности чиновников.