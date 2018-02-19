На Одещині голову сільради спіймали на хабарі у 20 тис. доларів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову сільради одного з районів Одеської області. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласному управлінні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що голова та працівник сільради вимагали від місцевого підприємця двадцять тисяч доларів США. У цю суму зловмисники оцінили легалізацію прав власності на десять земельних ділянок на території селищної ради, на яких комерсант вже розпочав власний бізнес.
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"Співробітники СБ України затримали посадовців під час отримання всієї суми хабара на виїзді із районного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Під час досудового слідства встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності чиновників.