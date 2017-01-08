В Одесской области продолжили ограничения движения автотранспорта, к расчистке дорог задействовано 297 единиц техники
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 января. УНН. С 9:00 8 января продолжается запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса" и М-28 "Одесса-Южний- / М-14 /" с подъездами где ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств с 8:00 часов 6 января 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается, информацию о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.
Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.
В Одесской области всего работает 297 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасывателей) - 62 ед., бульдозеров- 28 ед., автогрейдеров - 56 ед., погрузчиков - 68 ед., 12 - автомобилей с отвалом, снегоуборщик роторный - 1, тракторы с отвалом - 70, 300 работников, в том числе:
- Автодорога М-05 Одесса - Киев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 16 - бульдозеров, 3 - погрузчика, 1 - автогрейдер, 1 - автомобиль с отвалом, снегоуборщик роторный - 1, 27 работников.
- Автодорога М-15 Одесса - Рени работает: 8 - бульдозеров, 6 - погрузчиков, 4 автогрейдера, 11 - КДМ (пескоразбрасыватели), 6 - погрузчиков, 35 работника.
- Автодорога М-16 Одесса - Кишинев работает: 1- КДМ (пескоразбрасыватели), 1 - бульдозер, 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 4 - работника.
- Автодорога М-14 Одесса - Николаев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 6 работников.
От ГУ ГосЧС привлечены 2 ед. тяжелой техники:
- ИМР на автодороге М-15 Одесса - Рени;
- БАТ на автодороге Т-16-18 (Раздельная).
От МО Украины БАТ - 2од. на автодороге М-15 Одесса - Рени, и на автодороге Р-72 Белгород-Днестровский - КПП "Староказачье".
В местах отстоя находится 363 автомобиля.
Освобождено из снежных заносов:
- Легковых машин: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 119 ед., ГосЧС в Одесской области - 126 ед., итого - 245 ед.
- Маршрутных автобусов: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 28 ед., ГосЧС в Одесской области - 38 ед., итого - 66 ед .;
- Автобусов с пассажирами: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 12 ед., ГосЧС в Одесской области - 16 ед., итого - 28 ед .;
- Большегрузных автомобилей: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 14 ед., ГосЧС в Одесской области - 23 ед., итого - 37од.
Напомним, ограничено движение грузовиков, тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" на участке между г.Николаев и г.Херсон (участок 177-206 км) .