В Одесской области продолжили ограничения движения автотранспорта, к расчистке дорог задействовано 297 единиц техники

ukru
19:49 • 72200 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116485 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112537 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110077 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136958 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113598 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120759 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130272 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140361 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144634 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

12 марта, 15:34 • 26437 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 28297 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 39520 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 28562 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 31956 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 72200 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116485 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103107 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110410 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137726 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145837 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150716 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149177 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152536 просмотра
Актуальное
В Одесской области продолжили ограничения движения автотранспорта, к расчистке дорог задействовано 297 единиц техники

В Одесской области продолжили ограничения движения автотранспорта, к расчистке дорог задействовано 297 единиц техники

Киев • УНН

 • 8057 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 8 января. УНН. С 9:00 8 января продолжается запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса" и М-28 "Одесса-Южний- / М-14 /" с подъездами где ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств с 8:00 часов 6 января 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается, информацию о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

В Одесской области всего работает 297 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасывателей) - 62 ед., бульдозеров- 28 ед., автогрейдеров - 56 ед., погрузчиков - 68 ед., 12 - автомобилей с отвалом, снегоуборщик  роторный - 1, тракторы с отвалом - 70, 300 работников, в том числе:
- Автодорога М-05 Одесса - Киев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 16 - бульдозеров, 3 - погрузчика, 1 - автогрейдер, 1 - автомобиль с отвалом, снегоуборщик  роторный - 1, 27 работников.

- Автодорога М-15 Одесса - Рени работает: 8 - бульдозеров, 6 - погрузчиков, 4 автогрейдера, 11 - КДМ (пескоразбрасыватели), 6 - погрузчиков, 35 работника.

- Автодорога М-16 Одесса - Кишинев работает: 1- КДМ (пескоразбрасыватели), 1 - бульдозер, 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 4 - работника.

- Автодорога М-14 Одесса - Николаев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 6 работников.
От ГУ ГосЧС привлечены 2 ед. тяжелой техники:

- ИМР на автодороге М-15 Одесса - Рени;

- БАТ на автодороге Т-16-18 (Раздельная).

От МО Украины БАТ - 2од. на автодороге М-15 Одесса - Рени, и на автодороге Р-72 Белгород-Днестровский - КПП "Староказачье".

В местах отстоя находится 363 автомобиля.

Освобождено из снежных заносов:

- Легковых машин: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 119 ед., ГосЧС в Одесской области - 126 ед., итого - 245 ед.
- Маршрутных автобусов: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 28 ед., ГосЧС в Одесской области - 38 ед., итого - 66 ед .;
- Автобусов с пассажирами: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 12 ед., ГосЧС в Одесской области - 16 ед., итого - 28 ед .;
- Большегрузных автомобилей: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 14 ед., ГосЧС в Одесской области - 23 ед., итого - 37од.

Напомним, ограничено движение грузовиков, тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" на участке между г.Николаев и г.Херсон (участок 177-206 км) .

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы