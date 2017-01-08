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На Одещині продовжили обмеження руху автотранспорту, до розчищення доріг задіяли 297 одиниць техніки

На Одещині продовжили обмеження руху автотранспорту, до розчищення доріг задіяли 297 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 8057 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 8 січня. УНН. З 9:00 8 січня продовжується заборона руху автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення), крім автодоріг М-05 “Київ-Одеса” і М-28 “Одесса-Южний-/М-14/” з під’їздами де обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів з 8:00 годин 6 січня 2017 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ОДА.

Робота з очищення автошляхів від снігу та снігових заметів триває, інформацію про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту буде надаватися додатково.

Власникам автостанцій області надано доручення про зупинку відправлення автобусів приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

В Одеській області всього працює 297 од. техніки, із них: КДМ (піскорозкидувачів) — 62 од., бульдозерів- 28 од., автогрейдерів — 56 од., навантажувачів — 68 од., 12 — автомобілів з відвалом, снігозбирач роторний — 1, трактори з відвалом — 70, 300 працівників, у тому числі:
— автодорога М-05 Одеса — Київ працює: 2 КДМ (піскорозкидувачі), 16 — бульдозерів, 3 — погрузчиків, 1 — автогрейдер, 1 — автомобіль з відвалом, снігозбирач роторний — 1, 27 працівників.

— автодорога М-15 Одеса — Рені працює: 8 — бульдозерів, 6 — погрузчиків, 4- автогрейдера, 11 — КДМ (піскорозкидувачі), 6 — навантажувачів, 35 працівника.

— автодорога М-16 Одеса — Кишинів працює: 1- КДМ (піскорозкидувачі), 1 — бульдозер, 1- автогрейдер, 1-навантажувач, 4 — працівника.

— автодорога М-14 Одеса — Миколаїв працює: 2 КДМ (піскорозкидувачі), 1- автогрейдер, 1-погрузчик, 6 працівників.
Від ГУ ДСНС залучено 2 од. важкої техніки:

— ИМР на автодорозі М-15 Одеса — Рені;

— БАТ на автодорозі Т-16-18 (Роздільна).

Від МО України БАТ — 2од. на автодорозі М-15 Одеса — Рені, та на автодорозі Р-72 Білгород-Дністровський — КПП “Старокозаче”.

У місцях відстою перебуває 363 автомобілів.

Звільнено зі снігових заметів:

— легкових машин: Службою автомобільних доріг в Одеській області — 119 од., ДСНС в Одеській області — 126 од., разом — 245 од.
- маршрутних автобусів: Службою автомобільних доріг в Одеській області — 28 од., ДСНС в Одеській області — 38 од., разом — 66 од.;
— автобусів з пасажирами: Службою автомобільних доріг в Одеській області — 12 од., ДСНС в Одеській області — 16 од., разом — 28 од.;
— великовантажних автомобілів: Службою автомобільних доріг в Одеській області — 14 од., ДСНС в Одеській області — 23 од., разом — 37од.

Нагадаємо, обмежений рух вантажівок, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування М-14 “Одеса—Мелітополь—Новоазовськ” на ділянці між м.Миколаїв та м.Херсон (ділянка 177-206 км).

 

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