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В Одесской области годовалый малыш облился кипятком, ребенок в реанимации

Киев • УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Одесской области годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком и сейчас с тяжелыми ожогами госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одесской области годовалый малыш облился кипятком, ребенок в реанимации

"Предварительно установлено, что вечером мать мальчика - 21-летняя жительница Белгород-Днестровского района, занимаясь домашними делами, оставила его на кухне без присмотра. Играя, ребенок потянул за провод от электрочайника, тот перевернулся и ошпарил малыша кипятком. Мать смазала ожоги маслом и только утром рассказала о происшествии знакомой, которая и вызвала местного медика. В карете "скорой" мальчика немедленно доставили в реанимационное отделение областной ожоговый центр", - говорится в сообщении.

По имеющейся у полиции информации, по месту жительства семья характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в одном из сел Захаровского района Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого накануне облили кипятком.

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