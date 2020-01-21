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На Одещині однорічний малюк облився окропом, дитина у реанімації

Київ • УНН

 • 13400 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На Одещині однорічний малюк перекинув на себе чайник з окропом та наразі з тяжкими опіками госпіталізований. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

На Одещині однорічний малюк облився окропом, дитина у реанімації

"Попередньо встановлено, що ввечері мати хлопчика - 21-річна жителька Білгород-Дністровського району, займаючись домашніми справами, залишила його на кухні без нагляду. Граючись, дитина потягнула за дріт від електрочайника, той перекинувся і ошпарив малюка окропом. Мати змастила опіки олією та тільки вранці розповіла про подію знайомій, яка і викликала місцевого медика. Каретою "швидкої" хлопчика негайно доставили до реанімаційного відділення обласного опікового центру", - сказано у повідомленні.

За наявною у поліції інформацією, за місцем мешкання сім’я характеризується позитивно, в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, в одному із сіл Захарівського району на Одещині померла 5-місячна дитина, яку напередодні облили окропом.

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