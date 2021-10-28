В Одесской области моряк упал с судна в Дунай: спасатели начали поиски

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“28 октября в 15:30 в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в порту города Рени, на 20 причале, на сухогрузе Рапстеп стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения. Прибыв на место происшествия, спасатели и водолазы приступили к поискам человека”, — говорится в сообщении.

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Полиция Харьковской области нашла тело 21-летней гражданки, которая 18 июля уехала кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу, нырнула в воду и скрылась.

