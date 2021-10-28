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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Одещині моряк впав з судна в Дунай: рятувальники розпочали пошуки

Київ • УНН

 • 14305 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники шукають чоловіка, який упав у річку Дунай з борту судна “Рапстеп”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ізмаїльське РУ ГУ ДСНС України в Одеській області.

На Одещині моряк впав з судна в Дунай: рятувальники розпочали пошуки

Цитата

“28 жовтня о 15:30 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в порту міста Рені, на 20 причалі, на сухогрузі „Рапстеп“ стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження. Прибувши на місце події, рятувальники і водолази розпочали пошуки людини”, — йдетьсяв повідомленні.

Доповнення

Поліція Харківської області знайшла тіло 21-річної громадянки, яка 18 липня поїхала кататися на катамарані по В’ялівському водосховищу, пірнула в воду та зникла.

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