На Одещині моряк впав з судна в Дунай: рятувальники розпочали пошуки

Цитата

“28 жовтня о 15:30 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в порту міста Рені, на 20 причалі, на сухогрузі „Рапстеп“ стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження. Прибувши на місце події, рятувальники і водолази розпочали пошуки людини”, — йдетьсяв повідомленні.

Доповнення

Поліція Харківської області знайшла тіло 21-річної громадянки, яка 18 липня поїхала кататися на катамарані по В’ялівському водосховищу, пірнула в воду та зникла.



