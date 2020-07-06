В Одесской области мужчину задержали по подозрению в убийстве и сожжении товарища
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В городе Арциз Одесской области местного жителя задержали по подозрению в убийстве: в полицию обратилась мать, которая обнаружила сына над горящим в огне телом. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В полицию обратилась жительница Арциза, которая сообщила, что во дворе ее дома лежит труп. Женщина рассказала, что вечером предыдущего дня ее сын употреблял спиртное с неизвестным мужчиной у них во дворе. Женщина пошла спать, но среди ночи проснулась, почувствовав запах гари. Когда она вышла во двор, увидела своего сына над трупом мужчины, который был охвачен огнем.
Осмотром установлено, что у убитого переломы обеих рук и многочисленные ожоги тела.
Сын заявительницы, мужчина 1974 года рождения, объяснений не предоставил. Он был задержан по подозрению в убийстве. Также установлено, что задержанный состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.
Напомним, в Мариуполе на территории детсада обнаружили мужчину с травмами и ожогами.