На Одещині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та спаленні товариша

До поліції звернулася жителька Арциза, яка повідомила, що на подвір’ї її будинку лежить труп. Жінка розповіла, що ввечері попереднього дня її син вживав спиртне з невідомим чоловіком у них на подвір’ї. Жінка пішла спати, але серед ночі прокинулася, відчувши запах горілого. Коли вона вийшла на подвір’я, то побачила свого сина над трупом чоловіка, який був охоплений вогнем.

Оглядом встановлено, що у вбитого переломи обох рук та численні опіки тіла.

Син заявниці, чоловік 1974 року народження, пояснень не надав. Його було затримано за підозрою у вбивстві. Також встановлено, що затриманий перебуває на обліку у психо-неврологічному диспансері.

Нагадаємо, у Маріуполі на території дитсадку виявили чоловіка з травмами та опіками.