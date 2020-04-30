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В Одесской области банда воров пыталась украсть пестицидов на около полумиллиона гривен

В Одесской области банда воров пыталась украсть пестицидов на около полумиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 15634 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одесской области злоумышленники пытались похитить партию пестицидов с одного из складских помещений стоимостью около полумиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"...Поступила оперативная информация о подготовке группы лиц, в состав которой, возможно, входит полицейский, к совершению кражи пестицидов со складского помещения одного из фермерских хозяйств Лиманского района Одесской области. Для перевозки похищенного злоумышленники собирались использовать специально оборудованный микроавтобус", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативники внутренней безопасности НПУ совместно с работниками спецподразделения патрульной полиции ТОР установили засады. Четырех фигурантов задержали во время совершения кражи минудобрения, ориентировочной стоимостью 490 000 гривен.

Ворами оказались граждане Украины, самому старшему из них - 42 года, а младшему - 23.

На месте происшествия правоохранители изъяли принадлежности для взлома, кусачки, маски, автомобили Toyota иностранной регистрации и Iveco на государственных номерах, в котором обнаружено номера от другого авто. Информация о причастности сотрудника полиции к деятельности группы не подтвердилась.

Следователи Лиманского отдела полиции Одесской начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас всех участников группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовится объявления им подозрения и избрании меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит лишение свободы на от 3 до 6 лет.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали участников преступной группы во время попытки разбойного нападения на дом фермера.

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