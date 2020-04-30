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На Одещині банда злодіїв намагалася вкрасти пестицидів на близько півмільйона гривень

На Одещині банда злодіїв намагалася вкрасти пестицидів на близько півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Одещині зловмисники намагалися викрасти партію пестицидів з одного зі складських приміщень вартістю близько півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"…Надійшла оперативна інформація про підготовку групи осіб, до складу якої, можливо, входить поліцейський, до вчинення крадіжки пестицидів зі складського приміщення одного з фермерських господарств Лиманського району, що на Одещині. Для перевезення викраденого зловмисники збиралися використати спеціально обладнаний мікроавтобус", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно із працівниками спецпідрозділу патрульної поліції ТОР встановили засідки. Чотирьох фігурантів затримали під час вчинення крадіжки міндобрива, орієнтовною вартістю 490 тисяч гривень.

Злодіями виявилися громадяни України, найстаршому з них - 42 роки, а наймолодшому - 23.

На місці події правоохоронці вилучили приладдя для зламу, кусачки, маски, автомобілі Toyota іноземної реєстрації та Iveco на державних номерах, в якому виявлено номери від іншого авто. Інформація про причетність співробітника поліції до діяльності групи не підтвердилася.

Слідчі Лиманського відділу поліції Одещини розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі усіх учасників угрупування затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на від 3 до 6 років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи під час спроби розбійного нападу на будинок фермера.

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Кримінал та НП

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