В Николаевской области сбили "шахед", враг из артиллерии ударил по Очакову

В Николаевской области за прошедшие сутки уничтожен вражеский ударный дрон типа Shahed, российские войска из артиллерии обстреляли акваторию двух громад и Очаков, есть повреждения, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 24 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский БпЛА "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, вчера, 24 декабря, в 08:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и высоковольтная линия электропередачи. Пострадавших нет.

Также в 13:10, 13:41 и 15:01 обстрелам подверглась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет, указал Ким.

Кроме того, по данным главы ОВА, 24 декабря в 11:32 артиллерийские удары фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

ПС ВСУ: ночью уничтожили 28 из 31 вражеского "шахеда" и две ракеты, за сутки - "минус" два самолета рф