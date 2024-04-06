На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв

На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА. Также вчера в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы, но пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Ночью Силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа "Shahed 131/136".

Кроме того, по информации районных военных администраций, в Николаевском районе зафиксированы следующие события:

Вчера в 15:20 и 15:23 российские артиллерийские обстрелы наблюдались в акватории и на территории Куцурубской громады. К счастью, в результате этих обстрелов никто не пострадал.

Также, 5 апреля, в 21:27 и 23:00 оккупанты выпустили минометные снаряды в направлении города Очаков и акватории Очаковской общины. Ни один человек тоже не пострадал в результате этих нападений.

российские ударные беспилотники направляются в Николаевскую область из Черного моря