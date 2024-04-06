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На Николаевщине ПВО уничтожила вражеский БпЛА, обстрелы в области обошлись без жертв
В Николаевской области противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник, однако в Николаевском районе были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. Жертв нет.
Войска рф массированно атакуют Запорожье: 4 погибших, 25 раненых и масштабные разрушения
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 260 обстрелов по 8 населенным пунктам Запорожской области, среди которых ракетные удары, авиаудары, удары беспилотников, обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерийские обстрелы. Кроме того, 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.
Количество жертв возросло: 6 погибших и 10 раненых в Харькове после ночной российской атаки
В результате ночной российской атаки на Харьков погибло 6 человек, 10 получили ранения, значительный ущерб был нанесен жилым и коммерческим зданиям.
Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года
Польша рассматривает возможность подписания нового соглашения с Украиной на замену действующему договору от 1992 года, с возможностью усиления военного сотрудничества и связей в сфере безопасности между двумя странами.
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе
В российском городе белгород и его окрестностях сообщалось о взрывах и ракетных угрозах, жители видели видимые следы в небе и слышали сирены и взрывы.
6 апреля: Всемирный день настольного тенниса, Международный день хождения по огню
Большинство специалистов считает, что настольный теннис появился в Англии, как разновидность большого тенниса. Вскоре игра с открытого воздуха перешла в помещение - играли на полу. Позже появилась игра на столах. Простой инвентарь, а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно.
В Запорожье прогремел взрыв
О взрыве в Запорожье сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф
Главный омбудсмен Турции планирует посетить украинских пленных в рф, чтобы понять условия их содержания, что является чрезвычайно важной инициативой для Украины.
Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине
Польские военно-воздушные силы подняли в воздух боевые самолеты в ответ на российские ракетные удары по Украине.
Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025
Женская сборная Украины по футболу победила Косово со счетом 2:0 в первом туре отбора на чемпионат Европы 2025 года, голы забили Анна Петрик и Тамила Химич.