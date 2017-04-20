На ближайшие 5 дней Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов

"Для удобного выезда граждан после пасхальных праздников на 20-е числа апреля Укрзализныця назначила еще несколько дополнительных поездов. Ими смогут воспользоваться пассажиры, которые планируют поездки в столицу из Запорожья, Одессы, Херсона и Николаева, а также из Одессы во Львов. Всего с 20 по 25 апреля будут курсировать 12 дополнительных поездов, еще 4 графику поезда в эти дни проведут дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

Так, в последние дни открыта продажа билетов на 5 дополнительных поездов:

1. №282 Запорожье - Киев, отправление из Запорожья 20 апреля (через Днепр-Главный). Из Киева поезд отправится 21 апреля и проследует через Днепр-Южный.

2. №24 / 23 Одесса - Киев (Москва), из Одессы 20, 21, 23 апреля, из Киева в Одессу 21, 22, 24 апреля.

3. №162 / 161 Николаев - Киев, из Николаева 23 апреля, из Киева 24 апреля.

4. №298 Херсон - Киев, из Херсона 20 апреля, из Киева 21 апреля.

5. №228 Одесса - Львов, из Одессы 21 апреля, из Львова 23 апреля.



Также ранее на 20-25 апреля были назначены дополнительные поезда:

1. №197 / 198 Киев - Ковель, отправление из Киева и Ковеля 23 апреля.

2. №207 Киев - Ужгород, из Киева 21 апреля, из Ужгорода 23 апреля.

3. №217 / 218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, из Киева 21 апреля, из Рахова 23 апреля.

4. №179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 23 апреля.

5. №270 / 269 Одесса - Харьков, из Одессы 21, 23, 25 апреля, из Харькова 20, 22, 24 апреля.

6. №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 21, 25 апреля, из Ужгорода 23 апреля.

7. №728 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 21, 23 апреля.

Кроме этого, на 20-е числа Укрзализныця назначила 12 дополнительных рейсов 4 графиковых поездов:

1. №136 Одесса - Черновцы, из Одессы 20, 22, 24 апреля, Черновцов - 21, 23, 25 апреля.

2. №63 / 64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 20, 22, 24 апреля, из Одессы 21, 23, 25 апреля.

3. №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 21, 23, 25 апреля, из Одессы 20, 22, 24 апреля.

4. №736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 22, 25 апреля.

Как сообщал УНН 18 апреля, Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци".