На найближчі 5 днів Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів

"Для зручного виїзду громадян після великодніх свят на 20-ті числа квітня Укрзалізниця призначила ще кілька додаткових поїздів. Ними зможуть скористатися пасажири, які планують подорожі до столиці з Запоріжжя, Одеси, Херсона та Миколаєва, а також з Одеси до Львова. Загалом з 20 по 25 квітня курсуватимуть 12 додаткових поїздів, ще 4 графікові поїзди в ці дні здійснять додаткові рейси", - йдеться у повідомленні.

Так, останніми днями відкрито продаж квитків на 5 додаткових поїздів:

1. №282 Запоріжжя – Київ, відправлення з Запоріжжя 20 квітня (через Дніпро-Головний). З Києва поїзд відправиться 21 квітня та прослідує через Дніпро-Південний.

2. №24/23 Одеса – Київ (Москва), з Одеси 20, 21, 23 квітня, з Києва до Одеси 21, 22, 24 квітня.

3. №162/161 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 23 квітня, з Києва 24 квітня.

4. №298 Херсон – Київ, з Херсона 20 квітня, з Києва 21 квітня.

5. №228 Одеса – Львів, з Одеси 21 квітня, зі Львова 23 квітня.



Також раніше на 20-25 квітня були призначені додаткові поїзди:

1. №197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва та Ковеля 23 квітня.

2. №207 Київ – Ужгород, з Києва 21 квітня, з Ужгорода 23 квітня.

3. №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів, з Києва 21 квітня, з Рахова 23 квітня.

4. №179 Київ – Дніпро, з Києва та Дніпра 23 квітня.

5. №270/269 Одеса – Харків, з Одеси 21, 23, 25 квітня, з Харкова 20, 22, 24 квітня.

6. №235 Харків – Ужгород, з Харкова 21, 25 квітня, з Ужгорода 23 квітня.

7. №728 Київ – Харків, з Києва та Харкова 21, 23 квітня.

Крім цього, на 20-ті числа Укрзалізниця призначила 12 додаткових рейсів 4 графікових поїздів:

1. №136 Одеса – Чернівці, з Одеси 20, 22, 24 квітня, Чернівців – 21, 23, 25 квітня.

2. №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 20, 22, 24 квітня, з Одеси 21, 23, 25 квітня.

3. №92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 21, 23, 25 квітня, з Одеси 20, 22, 24 квітня.

4. №736 Київ – Запоріжжя, з Києва та Запоріжжя 22, 25 квітня.

Як повідомляв УНН 18 квітня, Кабміну в травні представлять п'ятирічний план розвитку "Укрзалізниці".