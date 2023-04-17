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На нашем фронте еще не видим: Данилов ответил, действительно ли рф уже воюет китайским оружием

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статью The Washington Post о том, что в опубликованных в Сети секретных документах якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь россии. Об этом Данилов сказал в интервью Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона пока не видит признаков наличия на фронте оружия, произведенного в Китае.

"Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это надо обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", – говорит секретарь СНБО.

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Данилов заверил, если китайское оружие всё же появится у российских оккупантов, Украина сразу проинформирует наше общество и мир.

"Но исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие рф. Позиция Китая нейтральная – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов по завершению войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые являются довольно сомнительными. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу", – подытожил секретарь СНБО.

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Напомним

Пекин, в ответ на "слитые" документы Пентагона заявил, что не будет продавать оружие ни одной из сторон войны - ни агрессорке россии, ни Украине.

Украинские Национальные Новости

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