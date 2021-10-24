На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв, не менее 25 погибших

Цитата

“Количество жертв очень велико ... мы насчитали 25 тел”, — сказал агентству местный глава общины Ифеани Омано, добавив: “Мы еще не уверены в их личностях”, — сказал он, добавив, что среди погибших есть несовершеннолетние.

Детали

Омано и местный житель Чиквем Годвин сказали, что взрыв произошел рано утром в пятницу, добавив, что погибли люди из нескольких общин.

Представитель местной полиции ранее подтвердил инцидент, но не сообщил о количестве жертв.

Дополнение

Нелегальная переработка нефти распространена в богатом нефтью регионе Дельта в Нигерии, где обедневшие местные жители прокладывают трубопроводы, чтобы производить топливо и продавать его с прибылью. Эта практика может быть настолько упрощенной, как кипячение сырой нефти в бочках для получения топлива, что является очень опасным.

Нигерия является крупнейшим экспортером нефти в Африке. По оценкам официальных лиц, она теряет в среднем 200 тысяч баррелей в день (б/с) нефти — более 10% своего производства — из-за краж или вандализма на трубопроводах. Кража и вандализм способствуют огромному загрязнению окружающей среды в регионе.

Напомним

Число жертв в результате взрыва, произошедшего 21 октября в одном из ресторанов на северо-востоке Китая, возросло до пяти , а количество раненых — до 40.