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На нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух, щонайменше 25 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щонайменше 25 людей, зокрема декілька неповнолітніх, загинули в результаті вибуху і пожежі на нелегальному нафтопереробному заводі в штаті Ріверс в Нігерії в п'ятницю, повідомили агентству Reuters в неділю місцевий лідер і один з жителів, передає УНН.

На нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух, щонайменше 25 загиблих

Цитата

"Кількість жертв дуже велика... ми нарахували 25 тіл", - сказав агентству місцевий глава громади Іфеані Омано, додавши: "Ми ще не впевнені в їх особистостях", - сказав він, додавши, що серед загиблих є неповнолітні.

Деталі

Омано і місцевий житель Чіквем Годвін сказали, що вибух стався рано вранці в п'ятницю, додавши, що загинули люди з кількох громад.

Представник місцевої поліції раніше підтвердив інцидент, але не повідомив про кількість жертв.

Доповнення

Нелегальна переробка нафти поширена в багатому нафтою регіоні Дельта в Нігерії, де збіднілі місцеві жителі прокладають трубопроводи, щоб виробляти паливо і продавати його з прибутком. Ця практика, може бути настільки спрощенною, як то кип'ятіння сирої нафти в бочках для отримання палива, що є дуже небезпечним.

Нігерія є найбільшим експортером нафти в Африці. За оцінками офіційних осіб, вона втрачає в середньому 200 тисяч барелів на день (б/с) нафти - понад 10% свого виробництва - через крадіжки або вандалізму на трубопроводах. Крадіжка і вандалізм сприяють величезному забрудненню навколишнього середовища в регіоні.

Нагадаємо

Кількість жертв в результаті вибуху, що стався 21 жовтня в одному з ресторанів на північному сході Китаю, зросла до п'яти, а кількість поранених - до 40.

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