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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На MTV Video Music Awards номинировали украинского оператора

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7 августа 2024, 13:20  •  1949 просмотра

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Никита Кузьменко номинирован на MTV VMA за работу над клипом Дуа Липы 'Illusion'. Он известен своими работами над фильмами 'Живая ватра' и 'Памфир', а также клипами для известных исполнителей.

За работу над клипом Дуа Липы "Illusion", украинский оператор Никита Кузьменко был номинирован на премию MTV Video Music Awards.

Пишет УНН с ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Украинский оператор Никита Кузьменко был номинирован на премию MTV Video Music Awards, а именно за работу над клипом на песню "Illusion" певицы Дуа Липы, который сняли в муниципальном бассейне Монжуик в Барселон.

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В кинематографе Никита Кузьменко известен своей работой над фильмом "Живая ватра", который получил специальную награду жюри на фестивале документального кино Hot Docs в Торонто в 2015 году и две награды украинской национальной премии "Золота дзиґа" в 2017 году, в частности за операторскую работу.

Он также работал над фильмом "Памфир", за который получил награду за "Лучшую операторскую работу" на фестивале Raindance Film Festival.

Кузьменко снял музыкальные видео для различных исполнителей, включая Джамалу ("Заплуталась"), Софи Вилли ("Connected"), Monatik ("Jomo"), а также совместный клип Post Malone и The Weeknd ("One Right Now"). Также за работу над клипом Гарри Стайлза "As It Was" он получил награду в номинации Best Cinematography на премии MTV VMA 2022.

Всего на MTV Video Music Awards 2024 года Тейлор Свифт и Пост Мэлоун стали основными претендентами на награды, значительно выгодно отличившись благодаря их совместной песне "Fortnight", которая получила огромный успех.

Среди других известных артистов, получивших несколько номинаций, можно выделить следующих: Megan Thee Stallion и SZA, каждая из которых имеет по 5 номинаций, LISA и Teddy Swims - по 4, а также Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla и GloRilla, каждый из которых получил по 3 номинации.

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Напомним,

Никита Кузьменко не первый украинец номинированный на MTV Video Music Awards 2024, его коллега Таня Муньо, с которой они сотрудничали во время съемок клипа "Illusion", получила свою награду MTV Video Music Awards 2021.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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