На Луне нашли сравнительно "молодые" потоки лавы и планируют исследовать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Китайские ученые исследовали породы Луны, которые были доставлены на Землю в рамках миссии "Чанъе-5" и выяснили, что они имеют вулканическое происхождение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Science.
Детали
Известно, что базальтовые породы образовались около 1,96 млрд лет назад и имеют вулканическое происхождение. Можно сделать вывод, что в те времена на Луне происходила вулканическая активность, однако до сих пор неизвестно, что именно могло ее поддерживать.
В рамках миссии "Чанъе-5", ученые исследовали регион спутника - Океан Бурь. Также они оценивали возраст участков по количеству кратеров. Несмотря на то, что метод не является достаточно точным, однако считается, что чем больше кратеров-тем больше возраст территории.
Дополнение
К слову, благодаря исследованиям, человечество может узнать, как именно формировался спутник Земли и какие процессы происходили на его поверхности, или же под ней. Несмотря на наличие пород лавового происхождения-ученые убеждены в том, что лава не могла выплеснуть из глубин Луны.
Напомним
Космическое агентство NASA объявило, что отправит роботизированный вездеход на поиски потенциальных водных ресурсов возле кратера на Южном полюсе Луны.