На Місяці знайшли порівняно "молоді" потоки лави і планують дослідити

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Китайські вчені дослідили породи Місяця, які були доставлені на Землю, в рамках місії "Чан’є-5" і з’ясували, що вони мають вулканічне походження. Про це пише УНН з посиланням на Science.

Деталі

Відомо, що базальтові породи утворилися близько 1,96 млрд років тому й мають вулканічне походження. Можна зробити висновок, що в ті часи на Місяці відбувалась вулканічна активність, однак досі невідомо, що саме могло її підтримувати.

У рамках місії "Чан’є-5", вчені досліджували регіон супутника - Океан Бур. Також вони оцінювали вік ділянок за кількістю кратерів. Попри те, що метод не є достатньо точним, однак вважається, що чим більше кратерів - тим більший вік території.

Доповнення

До слова, завдяки дослідженням, людство може дізнатися, як саме формувався супутник Землі й які процеси відбувалися на його поверхні, або ж під нею. Попри наявність порід лавового походження - вчені переконані у тому, що лава не могла виплеснути з глибин Місяця.

Нагадаємо

Космічна агенція NASA оголосила, що відправить роботизований всюдихід на пошуки потенційних водних ресурсів біля кратера на Південному полюсі Місяця.

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