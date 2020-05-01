На месте падения самолета в Днепропетровской области работает полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На месте падения самолета возле Днепра работает полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
Напомним, сегодня около 16:49 полиции поступило сообщение о том, что возле аэродрома, расположенного в Днепровском районе, на планере разбились двое граждан.
"1 мая в 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта. Служба "103" сообщила об аварии (падения) одноматорного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением", - указали в ГСЧС.