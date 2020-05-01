На місці падіння літака на Дніпропетровщині працює поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На місці падіння літака біля Дніпра працює поліція. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
Нагадаємо, сьогодні близько 16:49 поліції надійшло повідомлення про те, що біля аеродрому, який розташований у Дніпровському районі, на планері розбилися двоє громадян.
"1 травня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про авіаційну подію в Дніпровському районі неподалік вулиці Березинська, поза межами населеного пункту. Від служби "103" повідомили про аварію (падіння) одноматорного малого повітряного судна "ГРУМАН" (на 4 місця) з подальшим горінням", - вказали у ДСНС.