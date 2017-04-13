На месте ДТП с участием сестры Н.Савченко работали следователи

Сегодня в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фото с места ДТП, в которых зафиксированы якобы народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера Савченко.

Вместе с тем начальник пресс-службы патрульной полиции В.Шеверда не смог подтвердить информацию о том, что в автомобиле, который совершил наезд на пешехода, находилась парламентарий, впрочем подтвердил сам факт ДТП.

"Около 9:00 на парковке у магазина на вул.Теодора Драйзера водитель автомобиля Skoda Fabia, сдавая задним ходом, допустил столкновение с пешеходом - женщиной, которая проходила мимо", - сказал В.Шеверда.

По его словам, на место инцидента очевидцы происшествия вызвали патрульную полицию.

"Признаков опьянения у водительницы не было. Пострадавшая госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи предварительно с незначительными ушибами", - сказал В.Шеверда.

Он уточнил, что на месте ДТП работала следственно-оперативная группа, подчиненная ГУ НП в Киеве.

При этом Вера Савченко подтвердила УНН, что она была участницей ДТП. Также она подтвердила присутствие Надежды Савченко на месте аварии.

"То, что я толкнула эту женщину, Надежда, имея колоссальный опыт медицинский, сразу ее осмотрела, оказала первую медицинскую помощь - эластичным бинтом, потому что она (потерпевшая - ред.) жаловалась на боль в колене и мы ее доставили в скорую", - сказала она.

По словам В.Саченко, сейчас она собирается ехать в больницу, куда госпитализировали пострадавшую, "чтобы понять, что нужно этой женщине".

Она также сообщила, что ее сестра сейчас находится "на работе".

Напомним, более 2 тыс. селовек погибли в ДТП в 2016 году.