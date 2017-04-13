На місці ДТП за участю сестри Н.Савченко працювали слідчі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сестра народного депутата Надії Савченко - Віра - стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди, під час якої автомобіль наїхав на жінку-пішохода. Факт ДТП в коментарі УНН підтвердив начальник прес-служби патрульної поліції України Віктор Шеверда.
Сьогодні в одній із груп у соцмережі "Вконтакті" були опубліковані фото з місця ДТП, на яких зафіксовані нібито народний депутат України Надія Савченко і її сестра Віра Савченко.
Разом з тим начальник прес-служби патрульної поліції В.Шеверда не зміг підтвердити інформацію про те, що в автомобілі, який скоїв наїзд на пішохода, перебувала парламентар, утім підтвердив сам факт ДТП.
"Близько 9:00 на парковці біля магазину на вул.Теодора Драйзера водій автомобіля Skoda Fabia, здаючи заднім ходом, допустив зіткнення з пішоходом – жінкою, яка проходила повз", - сказав В.Шеверда.
За його словами, на місце інциденту очевидці події викликали патрульну поліцію.
"Ознак сп’яніння у водійки не було. Потерпілу шпиталізували до лікарні швидкої медичної допомоги попередньо з незначними забоями", - сказав В.Шеверда.
Він уточнив, що на місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, підпорядкована ГУ НП у місті Києві.
При цьому Віра Савченко підтвердила УНН, що вона була учасницею ДТП. Також вона підтвердила присутність Надії Савченко на місці аварії.
"Те, що я штовхнула цю жіночку, Надія, маючи колосальний досвід медичний, відразу її оглянула, надала першу медичну допомогу - еластичним бинтом, бо вона (потерпіла - ред.) скаржилася на біль в коліні і ми її доправили до швидкої", - сказала вона.
Зі слів В.Саченко, наразі вона збирається їхати до лікарні, куди шпиталізували потерпілу, "щоб зрозуміти, що потрібно цій жінці".
Вона також повідомила, що її сестра наразі перебуває "на роботі".
Нагадаємо, більше 2 тис. осіб загинуло у ДТП у 2016 році.